تراند اليوم : ليلة كاحلة .. حفل زفاف فارس كرم يتحول لمجزرة دموية -صور

وتصدرت هذه الواقعة الصحف العالمية التي كشفت ان هناك 3 اشخاص من المصابين يخضعون لعملية جراحية بسبب خطورة الاصابة دون الكشف عن سبب نشوب خلافات ادت لتلك الواقعة.

وقالت الصحف العالمية ان الرجل الذي قام بتلك الجريمة والاعتداء تم طرده من حفل فارس كرم بسبب اثارته للقلق والشغب ولكنه عاد بعد الحفل وطعن هؤلاء الاشخاص، فيما تواصل الشرطة الاسترالية التحقيق حول الواقعة.

وكاناعتذر فارس كرم لجمهوره في المغرب تقديم حفله الغنائي الذي كان من المقرر اقامته شهر نوفمبر الماضي، بسبب ما يشهده لبنان من احتجاجات وتظاهرات ضخمة.

وكتب فارس كرم عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام :”نظرا للظروف التي يمر بها لبنان وتضامنًا مع أهل وطني أعتذر من الشعب المغربي عن إحياء الحفل على أمل أن نلتقي قريبا وبظروف أفضل”.