تراند اليوم : طومان باي “خالد النبوي” مبيهزرش في كواليس ممالك النار – فيديو

يعيش الفنان خالد النبوي حالة من السعادة بعد نجاح مسلسله “ممالك النار” الذي يعرض عبر قناة MBC.

يشارك النبوي جمهوره بفيديوهات من كواليس تدريباته على المشاهد القتالية في المسلسل.

نشر النبوي فيديو جديد عبر حسابه على Instagram ظهر فيه يقوم بالتدرب على استخدام السيف.

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كتب تعقيبا على الفيديو: “طومان باي مبيهزرش”.

يذكر أن مسلسل “ممالك النار” يعرض من الأحد للأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر وسوريا والعراق، وفي الواحدة صباحا على قناة mbc مصر 1، على أن يعاد عرضه في السابعة صباحا.





المسلسل باكورة إنتاجات شركة “جينوميديا”، ويجمع عددًا من نجوم العالم العربي منهم خالد النبوي، رشيد عسّاف، محمود نصر، ياسين بن قمرة، سهير بن عمارة، كنده حنا، عبدالمنعم عمايري، نضال نجم، خالد نجم، سعد مينا، خالد كمال، محمد حاتم، بهاء ثروت، محمد جمعة، محمود حافظ، يزن السيد، ديما قندلفت، عبدالرحيم حسن، لبنى ونس، علاء قاسم، علي صطّوف، رامز أسود.