تغريدات متبادلة بين أحلام وكارول سماحة وأنغام.. ما القصّة؟

متابعة بتجـــــــرد: أعربت النجمة الإماراتية أحلام عن رغبتها بحضور أوّل حفل جماهيري للنجمة اللبنانية كارول سماحة في المملكة العربية السعودية.

وتوجهت أحلام بتغريدة عبر حسابها على موقع “تويتر” إلى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة السعودية للترفيه، وكتبت: “طلبتك قول تم معاليك نبي الرائعه الراقيه الاستاذه كارول سماحه وانا اول الحاضرين حفلها فنانه مختلفه اتمنى ان تكون بينا”.

فما كان من النجمة المصرية أنغام، إلا أن أعربت عن إعجابها بتغريدة أحلام، لتتوجه إليها نجمة الخليج بكلمات رقيقة حيث كتبت: “أنغام شكراً على الدعم كارول سماحه واول لايك من اختي الغاليه ومبروووووك نجاح ساحق في رياض العز، انغام الحب المخلصه”، فردّت أنغام عليها وكتبت: “تستاهلي كل الحب والخير يا أحلام وكارول تستاهل كل الدعم لإنها فنانه جميله وإنسانه رائعه “.

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من جانبها شكرت كارول سماحة زميلتيها أحلام وأنغام على كلامها الجميل في حقّها، فتوجهت إلى أحلام بتغريدة وكتبت: “انت المختلفة!!! صادقة وطيبة! وأحلى ما في صفاتك انك أحلام، بحبك”، وبتغريدة أخرى ردّت على أنغام وكتبت: “أنغام الراقية بفنك وروحك شكرا حبيبتي”.