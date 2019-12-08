ماذا قال أحمد فهمي تعليقه الأول بعد العملية الجراحية؟

متابعة بتجــــــــــرد: بعد دخوله أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، ليجري جراحة عاجلة في المريء لمعاناته من آلام شديدة، أكد الفنان أحمد فهمي، أنه أصبح في حالة جيدة بعد خضوعه للعملية.
وقال من خلال تعليقه على صورة نشرها عبر أحد حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، رداً على سؤال متابع: “تسلملي يا صاحبي أنا زي الفل”.
وكان فهمي أعلن إصابته بمرض نادر في المريء يؤدي إلى إفراز مادة تسبب له آلاماً حادة وهو ما استوجب إجراء جراحة عاجلة.
يذكر أن آخر أعمال أحمد فهمي، الفنية مسلسل “الواد سيد الشحات”، والذي خاض به السباق الرمضاني الأخير، وحقق نجاحاً كبيراً جدًا خلال عرضه.
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