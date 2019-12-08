برنار بيفو يستقيل من رئاسة جائزة غونكور

متابعة بتجــــــــــرد: قرر الصحافي برنار بيفو الانسحاب من أكاديمية غونكور التي يرأس جائزتها منذ 5 أعوام، وذلك ابتداء من 31 ديسمبر الجاري.

وارتبط اسم بيفو، الذي فاز بعضوية الأكاديمية منذ 15 عاماً، بالزمن الجميل لدى الفرنسيين، حيث كان يقدم البرنامج الأدبي الشهير “أبوستروف”.

وأرجع بيفو (84 عاماً) سبب استقالته إلى حاجته إلى الحرية والمزيد من الوقت. وأعلنت الأكاديمية أن بيفو سيبقى عضو شرف بعد أسابيع فقط من تتويج الروائي جان بول دوبوا بأرفع الجوائز الأدبية الفرنسية عن روايته “كل الرجال لا يعيشون في العالم بالطريقة ذاتها”.

واحتفلت الأكاديمية بوداع رئيسها في مطعم دروون الذي يشهد الاعلان عن اسم المتوج بجائزتها كل عام. ويعد بيفو أول من التحق بمؤسسة غونكور من دون أن يكون كاتباً، وتميزت سنوات رئاسته للجائزة بتتويج عدد من الشباب، بينهم ليلى سليماني عن روايتها “الاغنية الهادئة” ونيكولا ماتيو الذي توج عام 2018 بفضل رواية عن الانكسار الاجتماعي اختار لها عنوان “أولادهم بعدهم”.