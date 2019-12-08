كلوب يعلن انتهاء أزمة صلاح البدنية بشكل كامل

بشر الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، جماهير فريقه، بخبر سار، معلنا انتهاء الأزمة البدنية التي ضربت لاعبه المصري محمد صلاح، نجم الفريق، مؤخرا، وتعافيه من الإصابة التي تعرض لها في الكاحل.

وتألق صلاح العائد للمشاركة الأساسية مع "الريدز" في الفوز 3-0 على بورنموث، السبت، بالجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما سجل هدفا رائعا وصنع آخر بالكعب للاعب الوسط نابي كيتا.

وقال كلوب في تصريحات صحفية: "كانت هناك مستويات فردية رائعة في المباراة، مثل نابي كيتا، كان عظيماً، ومحمد صلاح كان قوياً بشكل مطلق".

وواصل: "لقد تعرض صلاح لكدمة منذ وقت طويل، ولكن الأمور تتحسن معه من لقاء إلى آخر، يبدو الآن أنه جاهز بنسبة 100%".

Advertisements

وغاب صلاح عن لقاء ليفربول السابق ضد إيفرتون، الذي انتهى بنتيجة 5-2 لـ"الريدز"، ما أثار التكهنات حول تخوف المدرب الألماني من تفاقم إصابته في الكاحل.

وتعرض صلاح للإصابة مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلال مواجهة ليستر سيتي، ومنذ ذلك الحين لم يتعاف بالشكل الكامل، حيث شارك في بعض المباريات بشكل أساسي قبل أن يغادرها مبكرا، وغاب عن مباريات أخرى بشكل كامل، أبرزها أمام مانشستر يونايتد.

وتغيب صلاح عن معسكر المنتخب المصري، في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بسبب الإصابة أيضا، وقضى فترة للعلاج بمدينة دبي الإماراتية، قبل أن يعود لصفوف "الريدز"، لكن لم يشارك أمام كريستال بالاس بالدوري.

ولعب صلاح مواجهة نابولي بدوري الأبطال كاملة، قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 69 من المباراة التالية أمام برايتون بالبريمييرليج، وغاب عن الديربي أمام إيفرتون الأسبوع الماضي لكنه عاد للمشاركة بشكل كامل في لقاء بورنموث.

ووصل صلاح إلى 7 أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بفارق 7 أهداف عن جيمي فاردي، نجم ليستر سيتي وهداف المسابقة، ومتخلفا بهدفين عن هداف فريقه السنغالي ساديو ماني.