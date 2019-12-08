17 مليون مشاهدة لـ"الأيرلندي" على نتفليكس في 5 أيام

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رويترزالأحد 2019/12/8 03:17 م بتوقيت أبوظبي
ملصق فيلم "الأيرلندي"
اجتذب فيلم "الأيرلندي" (ذي أيرشمان) نحو 17.1 مليون مشاهد أمريكي في أول 5 أيام من عرضه على شبكة نتفليكس.
والرقم الذي أعلنته شركة نيلسن للأبحاث التسويقية في أحدث بيانات تصدرها، يعد أول المؤشرات على شغف المشاهدين بالفيلم الذي تدور أحداثه في عالم العصابات وتكلف نحو 160 مليون دولار.
ويُتوقع أن يكون فيلم المخرج مارتن سكورسيزي الجديد، وبطولة روبرت دي نيرو وآل باتشينو، منافسا رئيسيا في حفل توزيع جوائز الأوسكار. ولم تفز نتفليكس مطلقا بجائزة أوسكار أفضل فيلم.
على سبيل المقارنة، حظي فيلم التشويق (بيرد بوكس) الذي أنتجته نتفليكس في ديسمبر/كانون الأول، بطولة ساندرا بولوك، بنحو 26 مليون مشاهد أمريكي في أول 7 أيام من عرضه، وفقا لبيانات نيلسن.
وقالت نتفليكس حينها إن 45 مليون شخص على مستوى العالم شاهدوا (بيرد بوكس) في أول 7 أيام من إطلاقه في ديسمبر/كانون الأول 2018.
ولا تنشر نتفليكس بيانات المشاهدة بصورة منتظمة، وامتنعت عن التعقيب على تقديرات نيلسن بشأن "الأيرلندي".
من المتوقع أن يحفظ "الأيرلندي" مكانا لنفسه ضمن ترشيحات جوائز "جولدن جلوب" (الكرة الذهبية) التي ستعلن في مدينة لوس أنجلوس الإثنين، ومن المقرر إعلان ترشيحات جوائز الأوسكار يوم 13 يناير/كانون الثاني.
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