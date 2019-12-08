رانيا سلوان: سأخلع الجاكيت بعروس بيروت.. ألا أستحق النجاح بعد 17 سنة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

تتألق الممثلة رانيا سلوان هذه الأيام من خلال تجسيدها لشخصية داليا في مسلسل "عروس بيروت"، تلك المرأة تحمل على كاهلها العديد من المسؤوليات بعد وفاة شقيقتها وزوجها وتركهما لطفلة صغيرة، وهذا ما يجعلها تلزم المنزل وتعمد إلى مشاهدة المسلسلات بعيدًا عن الحياة الاجتماعية.

واللافت، انه منذ بداية العمل والممثلة رانيا سلوان تعرب عن سعادتها بالانضمام إلى فريق عمل "عروس بيروت"، مؤكدة أنه يحق لها بعد 17 عامًا من العمل في مجال التمثيل أن تعطي فرصة مميزة تسلط خلالها الضوء على كفاءاتها التمثيلية فتثبت للجميع أنها تستطيع بحد تعبيرها "تشيل مسلسل".

لا سيما أنها حاولت خلال تجسيدها لشخصية "داليا" أن تترك بصمتها المميزة التي طغت عليها العفوية، ويظهر ذلك جليًا من خلال مواقف داليا المضحكة سواء من خلال تصرفاتها غير المسؤولة الخالية من أصول الإتيكيت أو طريقة رقصها وحالات الفرح التي تعيشها.

واعتبرت رانيا سلوان أن ما أحبه الناس في شخصيتها هو ابتعادها عن التراجيديا، واعتمادها على الكوميديا القريبة من المشاهدين الذين يحتاجون لإدخال الفرحة إلى قلوبهم علهم يتخلصون من الكآبة التي تفرضها عليهم أعباء الحياة.

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كما أشارت إلى أنها لم تتردد ولو للحظة بلعب دور "داليا"، بخاصة وإنها تجسد شخصية خالة ثريا "كارمن بصيبص" على الرغم من أنه لا يوجد فرق كبير بالعمر بينهما، معتبرة أنه ليس بالضرورة دومًا أن تكون الخالة مسنة لكي تنجح بايصال الرسالة على أكمل وجه.

تجدر الاشارة، الى أن الإعلامية والممثلة رانيا سلوان كانت أطلقت في وقت سابق إصدارها الخاص الذي حمل عنوان "رجل من ضلعي"؛ إذ قاربت في الكتاب مواضيع عدة متعلقة بالرجل والمرأة وعلاقتهما الشائكة وفق أسلوب مميز وجريء.

وتتابع رانيا سلون مسيرتها الفنية بثبات؛ إذ تشارك في مسلسل " سر"، الذي تنتجه شركة" ميديا هاوس بيكتشرز" لصاحبيها سامح مجدي ونهلة زيدان وبطولة كوكبة من النجوم اللبنانيين والسوريين أبرزهم :بسام كوسا ، باسم مغنية، داليدا خليل، فادي إبراهيم وآخرون.

الفيديو المرفق، يعرض المقابلة التي أجراها موقع "فوشيا" مع الممثلة رانيا سلوان؛ إذ أسهبت بالحديث عن دورها في مسلسل "عروس بيروت" ، كاشفة عن كيفية تعاملها مع المشاهد المضحكة في العمل، كاشفة عن مجريات الأحداث التي تمر بها "داليا".