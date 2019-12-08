ذا فويس: أحلام تتحدث الفرنسية.. وراغب علامة: "في تطور"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بدأ العد التنازلي لحسم لقب ذا فويس بموسمه الخامس؛ فبعد الحلقة الرابعة من مرحلة العروض النهائية يوم أمس السبت، والتي غادر فيها 4 متسابقين المنافسة، لينتقل 8 مُتنافسين إلى مرحلة العروض المباشرة التي يكون فيها الجمهور هو الحكم، استعدادًا لتتويج متسابق واحد في اللقب.

وشهدت حلقة الأمس العديد من المفاجئات، وبعض المناوشات الطريفة بين لجنة التحكيم، وخاصة الفنانة الإماراتية أحلام والفنان اللبناني راغب علامة الذي يصر على ممازحة أحلام كلما تتوفر له الفرصة.

كانت بداية الحلقة مع الديفا سميرة سعيد والتي اختارت سندي ورضوان ليكملا معها الطريق، واستبعدت المتسابق السوداني ماهر الذي وصفته بـ "رامبو السوداني".

وانتقلت بعدها المنافسة إلى فريق راغب علامة، والذي لم يفوت الفرصة للتغزل بالمتسابقة المغربية دعاء ليحاوي، لتتدخل أحلام على الخط عند حديثه عن دعاء، تبدأ بالتشويش عليه بطريقة طريفة، وفي نهاية المنافسة اختار علامة مهدي وميشيل ليكملا معه الطريق مُستبعدًا دعاء مع تقديم عرض مميز لها بأن ترافقه في جميع حفلاته القادمة، وتقدم معه دويتو.

وبعد انتهاء المنافسة في فريق راغب بدأت عند أحلام، والتي عندما صعدت إلى المسرح من أجل الموهبة الأولى رباب لتقبلها على بطنها المنتفخة بسبب الحمل للمرة الثانية بعد ما قامت بالأمر نفسه في الحلقة السابقة، كما قامت أحلام بالتحدث إلى بطن المتسابقة بالفرنسية وهنا تدخل راغب ومازحها: "في تطور أحلام"، قاصدًا في لغتها الفرنسية، لتتجاهله الأخيرة فيما يستمر علامة بالتعليق والضحك.

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وصعدت أحلام للمرة الثانية إلى المسرح عند غناء المتسابقة المصرية إيمان مُبدية إعجابها الكبير بغنائها، ومُشيدة به بشكل حماسي، ليعلق علامة "ضيّعتنا أحلام" كاشفًا أنها لكثرة حماسها لم تكن تتحدث بشكل واضح ومفهوم.

وفي نهاية المنافسة استبعدت أحلام المتسابقة عايدة، لتحتفظ برباب والتي طلب منها علامة أن تسمي ابنتها "أحلام" عند إنجابها وتحتفظ أيضًا بالمتسابقة إيمان.

وكانت النهاية عند حماقي والذي سبق وأن عبر عن غيرته بسبب وجود المتسابقة إيمان في فريق أحلام وصعد على المسرح برفقة الأخيرة ليعبر عن إعجابه.

وبعد تقديم فريقه المكون من فهد ويمان وحفيظة، لأغانيه، عبر حماقي عن حزنه لاضطراره بأن يستغني عن أحدهم بسبب موهبتهم الكبيرة، وفي النهاية قرر الاستغناء عن حفيظة.

وبذلك ينتقل متسابقان اثنان من كل فريق إلى مرحلة العروض النصف نهائية والتي يحسم بها الجمهور النتيجة.