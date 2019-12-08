مصطفى حجاج يكسر حاجز المليون الأول بأغنية "بناقصه"

حقق المطرب مصطفى حجاج نسبة مشاهدة كبيرة بأغنية "بناقصه"، والتي طرحها على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وذلك ضمن أغنيات ألبومه الغنائي الجديد "هتزهزه".

وتخطت الأغنية المليون مشاهدة منذ طرحها يوم 13 نوفمبر الماضي، وتعتبر الأغنية هي السادسة من أغنيات ألبوم مصطفى حجاج الجديد، وهي من كلمات محمود عبدالله، وألحان محمدي، وتوزيع موسيقي أحمد أمين، وهندسة صوتية هاني محروس، ووتريات أحمد حسن فكري، وجيتار مصطفى أصلان، وطبلة أحمد عيادي، ورق هشام العربي، وعود أحمد أمين، وتم التسجيل والمكساج بأستوديو M Sound 1.

وكان مصطفى حجاج طرح مؤخرا أغنية بعنوان "مجرد بس ما افتكرك" والتي ابتعد فيها عن اللون الشعبي الذي اعتاد عليه في أغنياته والتي انتمت إلى اللون الحزين وتعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائي الشاعر جمال الخولي، والملحن مدين، والموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، ومهندس الصوت هاني محروس.

قد يهمك ايضاً:

الفنان مصطفى حجاج ضيف هشام عباس بـ"شريط كوكتيل"على قناة الحياة

مصطفى حجاج يدعم الرئيس السيسي بأغنية "صوتنا معاك"