القومي للسينما يفتتح نادي سينما المرأة بفيلم "لما بنتولد" 16 ديسمبر

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، وإشراف المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، يفتتح المركز القومي للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقي نادي سينما المرأة، فى السادسة من مساء يوم الاثنين ١٦ ديسمبر الجارى بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية .

يأتى ذلك بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب، وتحت إدارة الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي، بهدف عرض أفلام تناقش وتعالج قضايا المرأة من خلال ندوات يتحدث فيها كبار النقاد والسينمائيين، إلى جانب تكريم مخرجين ومخرجات وممثلين وممثلات، من الشباب المستقلين والمحترفين كنوع من الدعم والتشجيع

لهم.

وتفتتح فعاليات النادي بعرض فيلم "لما بنتولد" للمخرج تامر عزت وتأليف نادين شمس، وإنتاج معتز عبد الوهاب وتامر عزت، والبطولة للفنانين" أمير عيد، وعمرو عابد، وإبتهال الصريطي وسامح الصريطى ومحمد حاتم" وهي أول تجربة في التمثيل للفنان أمير عيد المغني الرئيسي لفريق كايروكي وبسنت شوقى وحنان سليمان ودانا حمدان وحنان كرولوس.

ولأن مخرج الفيلم ومؤلفه وأبطاله، بدايتهم الفنية كانت أفلام مستقلة، لذا وقع الاختيار على الفيلم لإفتتاح النادي، كما أن الفيلم للمخرج ولبعضهم أول تجربة روائية طويلة.

وعقب عرض الفيلم تقام ندوة تديرها الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي، وتستضيف خلالها الناقدة السينمائية الكبيرة ماجدة موريس، لمناقشة الفيلم مع صناعه والجمهور .

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ومن مقرر أن تتجول فعاليات نادي سينما المرأة بمختلف المحافظات، لتوعية الشعب المصرى بالدور الذي تقوم به المرأة في المجتمع، ودور السينما في إظهار أهمية المرأة في المجتمع.

الدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور فعاليات النادي والمقرر إقامته فى يوم الاثنين الثالث من كل شهر، بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية .

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