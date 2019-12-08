الجمهور يطالب مؤلف مسلسل ياسمين عبد العزيز بدورٍ كوميدي









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تخوض الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل جديد تنتجه شركة سينرجي لمالكها تامر مرسي. وهو من تأليف عمرو محمود ياسين الذي كشف من خلال تدوينته عبر حسابه الخاص على "فيسبوك" أنها تعاقدت على بطولة دراما رمضان بمسلسل من تألفيه كاتباً: "رمضان 2020 إن شاء الله مع النجمة ياسمين عبد العزيز.. إخراج مصطفى فكري، وتأليفي.. إنتاج شركة سينرجي – تامر مرسي"

لكن الأمر المُلفِت ظهر بتعليقات الجمهور الذي طالبه بعملٍ كوميدي رافضاً تقديمها بعمل تراجيدي. الأمر الذي دفع "ياسين" للدفاع عنها بتأكيدٍ على أن الدور سيكون مزيجاً بين الرومانسي والكوميدي، مشدداً على أن "عبد العزيز" ممثلة قادرة على النجاح بأي دور، والأمثلة كثيرة على نجاح الممثلين بمختلف الأدوار.

