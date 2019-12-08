شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد العزيز ينتهى من تصوير فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى النجم كريم عبد العزيز من تصوير فيلمه "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، وكانت المشاهد الأخيرة التى صورها كريم فى أحد الديسكوهات، والتى جمعت بينه وبين الفنانة دينا الشربينى.

يشار إلى أن صناع العمل كشفوا عن صورة توضح ظهور كريم عبد العزيز بلوك إحدى الشخصيات فى الفيلم، الذى تدور أحداث فى إطار كوميدى اجتماعى، حيث يقدم شخصية "إعلامى" يعمل على كشف الحقائق عن بطريقة تنكرية فى شخصيات مختلفة وغريبة عنه، حيث يظهر بدور رجل "شعبى" أصلع ويرتدى زيا كوميديا.

فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" يشارك فى بطولته بجانب كريم عبد العزيز كل من ماجد الكدواني، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، محمد ثروت، بالإضافة إلى ضيوف الشرف أحمد فهمي وعمرو عبد الجليل وأمير كرارة، وغيرهم والفيلم إخراج أحمد الجندي، ومن تأليف أيمن وتار.