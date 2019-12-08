شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة ملكة موسيقى البوب مادونا.. لولا ليون تتعرى فى عرض Love Different 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشتهرت لورديس ليون، الابنة الكبرى للفنانة مادونا، البالغة 23 عامًا، بإطلالاتها الجريئة، والتى كانت آخرها المشاركة فى محاكاة لطقوس العربدة مع حوالى 30 آخرين، يوم الجمعة الماضى، أثناء احتفالات ميامى الفنية فى بازال "Miami's Art Basel".

شاركت الأمريكية لأب كوبى والمعروفة باسم "لولا ليون"، لأداء عرض باسم Love Different 2020 فى مبنى The Temple House بشاطىء ميامى، وكانت ترتدى فستانًا ضيقًا ألوانه تشمل درجات الوردى والبرتقالى، وهو فستان جاء برباطات ناحية الصدر ومن توقيع مصممة الأزياء الإسبانية أليسيا بادرون، فيما كشفت دون استحياء شعر إبطيها.

التحقت لولا ليون، مثل والدتها الشهيرة البالغة من العمر 61 عامًا، بمنصة كلية الموسيقى والمسرح والرقص بجامعة ميشيجان خلال الفترة بين عامى 2014 – 2018، وفى عرض Love Different 2020، يتضح أن المخرجة كارلوتا جيريرو تعتبر لولا نجمة العرض، حيث احتلت مركز الصدارة أمام الكاميرات خلال الأداء المشحون جنسيًا.

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لورديس ليون تستعد لعرض Love Different 2020