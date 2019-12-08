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شكرا لقرائتكم خبر عن أول صورة لـ علاء الشربينى بعد إجرائه عملية جراحية دقيقة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أول صورة للشيف علاء الشربينى بعد خروجه من غرفة العمليات ، واجرائه لعملية دقيقة بالساقين حيث كان يعاني من انسداد في الشرايين.
ولازال الشربينى تحت الملاحظة ومن المقرر أن يخرج من إحدى مستشفيات المهندسين بعد يومين حسب تقارير الأطباء.
الشيف علاء الشربينى بعد خروجه من العمليات
الشيف علاء الشربينى يقدم برنامج "أحلى أكلة" علي قناة ON E، وهو واحد من أشهر مقدمي برامج الطبخ.
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