شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى ميلاد "شرير السينما".. تعرف على أشهر إيفيهات غسان مطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم الأحد، ذكرى ميلاد الفنان الراحل غسان مطر، والذى يعد من الفنانين القلائل الذين تميزوا بطابع خاص وكاريزما مميزة، حيث عُرف فى معظم أدواره بالشخصية ذات الطابع الشرير، بنظارته الشمسية التى يرتديها.

وتميز أيضاً بنبرة صوته الغليظ الذى يوحى بشىء من الخوف والرهبة، وذلك بجانب موهبته الفنية الكبيرة التى جعلته متواجدا فى الأذهان باستمرار.





ومن أشهر إيفيهات التى يعرفها الجميع، جملة "اعمل الصح" التى قالها للفنان أحمد مكى فى فيلم "لا تراجع ولا استسلام"، وكلمة "باى باى يا كوتش" التى قالها فى نفس المشهد، بالإضافة إلى جميلة "جاتك نيلة" التى وجهها للنجم رامز جلال فى فيلم "أحلام الفتى الطائش"، وجملة "هاشرب كاس مع إبليس" و"مشاكس معاكس" للنجم محمد سعد فى الفيلم الكوميدى "عوكل".

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ولد عرفات داوود حسن المطرى وهو الاسم الحقيقى للفنان الراحل غسان مطر فى الثامن من ديسمبر لعام 1938 بمدينة يافا الفلسطينية، ومن ثم هاجر مع أهله إلى بيروت عقب نكبة 1948 حيث عاش فى مخيم البداوى بشمال لبنان.





كانت أول تجاربه السينمائية "الخليفة العادل عمر بن الخطاب" فى بداية الستينات، ليكون بمثابة تصريح مرور له فى عالم التمثيل حينها ، كما اشترك فى أفلام تعبر عن الكفاح الفلسطينى فى السينما المصرية ، وعكف على كتابة سيناريو أول فيلم فلسطينى له بعنوان "كلنا فدائية" عام 1969 ، وتلاها فيلم "الفلسطينى الثائر".





وكانت أدوارة الشريرة هى الأبرز فى مسيرته الفنية والتى تم حصره فيها من قبل المنتجين والمخرجين ولعل أشهرها دوره أمام فريد شوقى وأحمد رمزى فى فيلم الأبطال ، وقام بدور بارز فى الفيلم التليفزيونى "الطريق إلى إيلات" ، ومن أشهر أفلامه الحديثة التى شارك بها "أبناء الشيطان"، و"عوكل"، و"عيال حبيبة" و"العيال هربت"، و"لخمة راس"، و"أحلام الفتى الطايش"، و"شبه منحرف"، و"علقة موت"، و"أمير البحار" و"لا تراجع ولا استسلام".