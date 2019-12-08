شكرا لقرائتكم خبر عن أمسية فى الأوبرا لمناقشة دور السينما والدراما فى محاربة الإرهاب والتطرف والان مع تفاصيل الخبر
يتناول الحوار دور الدراما فى التوعية ضد الإرهاب والتطرف واخطار الأفكار المغلوطة على الشباب والمجتمع الى جانب سبل حماية الوجدان من الإنحراف بالإضافة الى إلقاء الضوء على شخصيات مشرفة كنماذج وقدوة للنجاح كأحد اساليب اعادة تشكيل الوعى .
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