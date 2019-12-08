شكرا لقرائتكم خبر عن أمسية فى الأوبرا لمناقشة دور السينما والدراما فى محاربة الإرهاب والتطرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضمن فعاليات النشاط الثقافى والفكرى الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر يقام فى السابعة مساء الأربعاء 11 ديسمبر على المسرح الصغير أمسية بعنوان دور السينما والدراما فى محاربة الإرهاب والتطرف وتستضيف الفنانة إلهام شاهين ، الفنان سيد رجب ، الناقد طارق الشناوى ويديرها الإعلامي الدكتور جمال الشاعر .

يتناول الحوار دور الدراما فى التوعية ضد الإرهاب والتطرف واخطار الأفكار المغلوطة على الشباب والمجتمع الى جانب سبل حماية الوجدان من الإنحراف بالإضافة الى إلقاء الضوء على شخصيات مشرفة كنماذج وقدوة للنجاح كأحد اساليب اعادة تشكيل الوعى .