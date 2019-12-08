شكرا لقرائتكم خبر عن هايلى بالدوين تطلب إيقاف انتشار الأخبار الكاذبة عن علاقتها بـ سيلينا جوميز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت عارضة الأزياء الأمريكية هايلي بالدوين، عن انزعاجها بسبب الجانب المضر من السوشيال ميديا، والحروب المزيفة التي تقوم بإشعالها، وذلك في إشارة منها إلى الحروب الكاذبة التي ينشرها مستخدمى السوشيال ميديا المختلفة، بينها وبين حبيبة زوجها السابقة سيلينا جوميز، وذلك بعد زواجها من المطرب الكندى جاستن بيبر.

وصرحت "بالدوين" لـ النسخة البريطانية من مجلة "فوج"، حسبما نشر التقرير الذى نشر على موقع " metro"، أن مرتادي السوشيال ميديا، دائما ما يروجون الشائعات الكاذبة، خاصة بين النساء والسيدات المشهورات، في محاولة منهم لـ إندلاع جو من المشاكل غير المبررة.

وطلبت بالدوين من الجمهور أن يتوقف عن فعل هذه الأشياء التي لا تفيد أي شخص، كما أضافت بالدوين أنه يجب أن يتحد مستخدمى السوشيال ميديا، وتوجيه مجهوداتهم لـ إيقاف إنتشار مذل هذه الأخبار المزيفة.

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وتحاول بالدوين تصفية الأجواء، بينهما وبين المغنية الأمريكية سيلينا جوميز، ومنع حدوث أزمات كبيرة بينهم.