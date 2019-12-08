شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل 5 ساعات قضاها علاء الشربينى بغرفة العمليات لإجراء جراحة دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضى الشيف علاء الشربيني 5 ساعات داخل غرفة العمليات أمس السبت بأحد مستشفيات المهندسين لإجرائه عملية جراحية دقيقة، بالساقين حيث كان يعاني من انسداد في الشرايين، ولازال تحت الملاحظة داخل المستشفى، ومن المفترض أن يخرج من المستشفى بعد يومين حسب تقارير الأطباء له.

وقالت زوجته لـ"الخليج 365"، أنه كان يعانى من الألم منذ 5 سنوات الا أنه كان يؤجل تنفيذ العملية، حتى قرر أن يقوم بإجرائها أمس، خاصة وأنه خضع لتلك العملية منذ سنوات طويلة إلا أن الشرايين انسدت مرة أخرى فى ساقيه.

الشيف علاء الشربينى يقدم برنامج "أحلى أكلة" علي قناة ON E، وهو واحد من أشهر مقدمي برامج الطبخ.