شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن فى ضيافة عمرو منسى.. والظهور الأول لنيللى كريم بعد تعافيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة نيللى كريم، جمهورها بصور من حفل عشاء أقامه عمرو منسى ​المدير التنفيذي ل​مهرجان الجونة السينمائي، عبر حسابها على إنستجرام.

وحضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن، منهم يسرا وليلى علوى وإلهام شاهين وعمرو يوسف ودينا الشربيني وبسمة وبشرى وأحمد داود ونجلاء بدر وإنجي المقدم وتامر حبيب وناردين فرج، ورايا أبى راشد و بشرى و خالد الصاوى".

ويعد الظهور الأول للنجمة نيللى كريم بعد رجوعها من رحلة علاج من أمريكا حيث أنها أجرت عملية استئصال ورم حميد في الوجه.

وقد فاجأت النجمة نيللى كريم الجميع بإعلانها عن تعرضها لوعكة صحية الأيام الماضية، حيث أجرت عملية جراحية فى أمريكا لاستئصال ورم حميد فى عصب الوجه، وأعلنت عن تعافيها، وقدمت الشكر والتقدير لكل الأطباء التى أنقذت حياتها على حد وصفها عبر صفحتها الشخصية على "انستجرام" .

مرض نيللى كان وراء الإعلان عن استكمال تحضيرات مسلسلها "النصابين"، الذى تأجل تصويره من العام الماضى.

وكان المنتج جمال العدل أعلن عن عودة استكمال تصويره الأيام الماضية بعدما تم الإعلان عن التعاقد مع المتحدة للخدمات الاعلامية برئاسة رجل الأعمال تامر مرسى، حيث أرجأ العدل التحضيرات لحين تعافى نيللى كريم تماماً .

مسلسل "النصابين" كان من المفترض تقديمه فى شهر رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تنفيذه، حيث صور فريق العمل 4 أيام فقط قبل أن يتوقف، من بطولة نيللى كريم، آسر ياسين، محمد عادل، وأخرون، تأليف أحمد وائل وعمرو الدالى، وإخراج أحمد مدحت .













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بوست بشرى