شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. خناقة بالسكاكين وإصابة 6 أشخاص فى قاعة بأستراليا أثناء حفل فارس كرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض عدة أشخاص للطعن بعد أن قام رجل بسحب سكين مطبخ كبير خلال شجار عنيف عقب حفل موسيقى فى مدينة ملبورن الأسترالية، حيث تم نقل 6 أشخاص إلى المستشفى متأثرين بجروحهم فور اندلاع قتال فى مركز لاميراج للاستقبال والمؤتمرات فى ملبورن فى الساعات الأولى من صباح السبت.

كانت الأرض مغطاة بالدماء بينما كان الرجل الذى يحمل سكينًا قد هاجم على عدة أشخاص تاركًا أحدهم متأثرًا بجراح عميقة، فيما اضطر ثلاثة رجال من المصابين للخضوع لعملية جراحية وما زال رجل يبلغ من العمر 29 عامًا فى حالة خطيرة.

وكانت هذه المجموعة من الشباب تحضر حفل النجم اللبنانى فارس كرم، فى هذا المكان، ويشار إلى أن الرجل الذى نفذ الهجوم كان قد تم طرده فى وقت سابق من تلك الليلة، لكنه عاد بعد ذلك إلى المكان فى حوالى الساعة الثانية صباحًا، حسب ما نقلته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، عن "7 نيوز".

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وفى الفيديو الذى نشرته "ديلى ميل"، تظهر لقطات مرعبة لرجل يضرب شخصًا آخر على رأسه بقطب معدنى بينما يرشق آخرون سلسلة من اللكمات، ومن جهته، قال رامى وسوف، الذى شاهد النقاش، لصحيفة "صنداى هيرالد صن"، إنه حاول فض القتال، مضيفًا "حاولت أن أوقف بعض الناس الذين يهاجمون بعضهم البعض، وشخص واحد كان يحمل سكين وبدأ فى طعن الناس".

بدورها، قالت شرطة فيكتوريا، إن التحقيق مستمر ولم يتم توجيه تهم إليهم، بينما مكث أربعة من المصابين فى المستشفى ليلاً بعد المشاجرة، فيما لم يعلق النجم اللبنانى على الحادث عبر أى من صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعى، أو من خلال تصريحات صحفية، حيث كانت آخر تغريداته نشر فيديوهات من داخل الحفل، وأثناء وصوله ومغادرته وسط الحضور الجماهيرى الكبير.



مشاجرة بالسكاكين فى قاعة تستضيف حفل فارس كرم



إصابات فى مشاجرة أثناء حفل فارس كرم بأستراليا