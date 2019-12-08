شكرا لقرائتكم خبر عن شريف منير لتامر حسنى:"لازم نقلدك عشان نبقى مؤثرين"..والأخير يرد:"أنت مدرسة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الفنان شريف منير، النجم تامر حسنى لتتويجه بلقب أفضل فنان مؤثر وملهم في العالم ضمن موسوعة جينيس العالمية، وذلك فى مدينة أبو ظبي الإماراتية.

وقال شريف منير، فى فيديو نشره عبر حسابه على إنستجرام، "تامر مبروك الف الف مبروك على نجاحك، الحقيقة شئء مشرف جدًا، حصولك على جائزة أفضل مطرب وشخصية مؤثرة وملهمة في العالم في العالم كله،مش في الوطن العربي بس الحقيقة ده شرف لينا كفنانيين ومصريين، ولازم نقلدك عشان نبقي مؤثرين زيك".

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وتابع شريف: "انت راجل ناجح وبتعرف تختار شغلك كويس، وعلى مستوي السينما والتمثيل انت راجل ناجح جدًا، ودمك خفيف، ويتقدم مواضيع لذيذة جدًا وعلى المستوي الغنائى الشقاوة موجودة، والعاطفة موجودة والرومانسية موجودة، والوطنية موجودة، و أنت فعلاً شخصية مؤثر، وبعدين أعمالك اللي خارج الفن بتكلم عن نفسها، والناس اللي بتستقبلك في البلاد العربية والغربية مش بتستقبلك من فراغ ".

ومن جانبه رد تامر على تهنئه شريف منير، قائلا: " النجم الكبير المحترم الراقي استاذي شريف منيربشكرك على مباركتك و دعمك ليا ، انت فعلاً طول عمرك انسان قلبه سليم و بتفرح للناس والله انت مدرسه كفنان و إنسان".

وجاء ترشيح تامر حسنى على الجائزة نظرا لحصوله على 3 جوائز مؤثرة وهى: جائزة أول فنان عربى يضع بصمته فى هوليوود، ثم حصوله على جائزة "BIG APPEL" كأشمل فنان فى العالم، وجائزة أول فنان مصرى يحضر لبلده موسوعة "جينيس ريكورد" لأكبر حملة تبرع بالدم التى أقامها مع جمهوره، وهى جائزة تعتمد على القيمة الفنية، ومن ضمن الحاصلين على تلك الجائزة بطل فيلم "IRON MAN" روبرت دونى جونير.