إيرادات السبت.. "Frozen 2" الأول و"Doctor sleep" في المركز الخامس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "Frozen 2" في تصدر قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري بعدما حقق السبت 7 ديسمبر، إيراد قُدر بـ440 ألفا و751 جنيها.

وجاء في المركز الثاني فيلم "knives out" محققًا 140 ألفًا و29 جنيها، واحتل المركز الثالث فيلم "last christmas" بعد تحقيقه 103 آلاف و670 جنيها، وحصل على المركز الرابع فيلم "Maleficent: Mistress of Evil" بطولة أنجلينا جولي، وحقق 100 ألف و385 جنيها.

ذهب المركز الخامس لفيلم "Doctor sleep" بطولة Ewan McGregor ، وبلغ إيراده 48 ألفًا و357 جنيهًا، وكان المركز السادس من نصيب فيلم "A score to settle" وبلغ إيراداه 48 ألفًا و10 جنيهات، وحصل على المركز السابع فيلم "Gemini man" بطولة ويل سميث، وبلغ إيراده 37 ألفًا و34 جنيها.

في المركز الثامن يأتي فيلم " Le Mans '66" وحقق 34 ألفًا و815 جنيهًا، وحصل على المركز التاسع فيلم "joker" بعد تحقيقه 32 ألفًا و906 جنيهات، واحتل المركز العاشر فيلم "Code 8" محققًا 31 ألفًا و772 جنيهًا.