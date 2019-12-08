محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشر الفنان سعد الصغير مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، يجمعه بفريق عمل مسرحية "لوكاندة الأوباش"، التي عرضت لأول مرة 4 ديسمبر الجاري، ضمن فعاليات موسم الرياض.
وظهر سعد في الفيديو رفقة الفنانة اللبنانية مايا دياب، وهما يرقصان على أغنية "أركب الحنطور"، للمطربة أمينة، وعلق سعد على الفيديو: "مع الحبايب في سهرة جميلة بنجاح مسرحية لوكاندة الأوباش، شكرا أهل الرياض، شكرا السعودية، شكرا شعب الرياض الجميل على الاستقبال ودايما معانا".
مسرحية "لوكاندة الأوباش" بطولة حسن الرداد، ماجد المصري، سعد الصغير، مايا دياب، أوس أوس، حمدي الميرغني، هالة فاخر، ومن تأليف محمد عز، وإخراج أشرف زكي.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو| سعد الصغير ومايا دياب يرقصان احتفالا بنجاح "لوكاندة الأوباش" في موسم الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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