بعد استئصالها ورم بالوجه.. نيللي كريم بصحبة نجوم الفن في حفل خاص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة نيللي كريم مجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، تجمعها بعدد كبير من نجوم الفن في حفل خاص، بعد شفائها من عملية استئصال ورم حميد.

وظهرت الفنانة نيللي كريم بجانب الفنانة يسرا، والفنانة إلهام شاهين، والفنان عمرو يوسف، والفنان أحمد داوود، والفنانة دينا الشربيني، والفنانة إنجي المقدم، والفنانة ليلى علوي، السيناريست تامر حبيب، والفنانة نجلاء بدر، معلقة "شكرا لكم على هذا التجمع الجميل".

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وكانت نيللي نشرت صورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "أحب أطمئن كل أصدقائي وجمهوري أنا الحمد لله بقيت كويسة، عاوزة أشكر ربنا أولا وأشكركم من كل قلبي على سؤالكم وأمنيتكم بالشفاء، ربنا ما يحرمني منكم".

يذكر أن نيللي كريم كشفت عن تفاصيل مرضها في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك" الروسية، وأكدت أن عملية استئصال الورم كانت صعبة ودقيقة؛ لأنها بجوار عصب الوجه.

يشار أن نيللي كريم نشرت، منذ أيام، صورة لها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، أثناء تواجدها بالمستشفى وسط الفريق المعالج، وعلقت عليها "شكرًا؛ لأنكم أنقذتم حياتي".