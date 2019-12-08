تراند اليوم : شاهد.. فنان أمريكي يأكل «موزة» سعرها 120 ألف دولار



بعد ان أثارت «موزة» تم بيعها بـ120 ألف دولار وتعليقها في أحد المتاحف، موجة من الجدل، صدم فنان أمريكي الجميع بالحصول على الموزة وأكلها أمام عدسات المصورين.

وقام الفنان الأمريكي "ديفيد داتونا" بنزع الموزة عن الجدار الأبيض أمام حشد من المصورين. وقال إنه "أداء فني" عنوانه ”هانغري آرتيست“ (فنان جائع) قبل أن يقتاده مسؤول في المعرض بعيدًا عن الأنظار. وهو قال بعدما أكل الموزة ”شكرًا، إنها لذيذة جدًا“.

وفي أول تعليق من غاليري إيمانويل بيروتان التي باعت العمل الفني، فقد أوضح مدير العلاقات مع المتاحف فيها لوسيان تيراس لصحيفة ”ميامي هيرالد“ المحلية ”هو لم يدمر العمل فالموزة هي مجرد فكرة“.، مشيرا إلى أن الموزة ينبغي أن تجدد بانتظام بدلاً من أن تهتري. وقد علقت موزة جديدة على الجدار بالفعل بعد ربع ساعة فقط من واقعة الفنان الأمريكي.

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