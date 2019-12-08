فن ومشاهير

تراند اليوم : «أحلام» تتوسط لفنانة جديدة لدى تركي آل الشيخ

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بعد أن توسطت الفنانة الإماراتية أحلام، لدى تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في ، من أجل الفنانة هند البحرينية للمشاركة في موسم الرياض.
أعادت "أحلام" التوسط لدى "آل الشيخ" لكن هذه المرة من أجل الفنانة كارول سماحة، مناشدة "آل الشيخ" لضمها لحفلات الرياض.
وكتبت «أحلام» عبر تغريدة لها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، موجهة كلامها لـ"آل الشيخ": «طلبتك قول تم معاليك نبي الرائعة الراقية الأستاذة ‎كارول سماحة وأنا أول الحاضرين حفلها، فنانة مختلفة أتمنى تكون بيننا».
وتفاعل مع تغريدة أحلام، العديد من متابعيها، وبينهم الفنانة أنغام، حيث علقت:" تستاهلي كل الحب والخير يا أحلام وكارول تستاهل كل الدعم لإنها فنانه جميله وإنسانه رائعه".

فيما ردت عليها أحلام قائلة: "أنغام شكراً على الدعم ‎كارول سماحة وأول لايك من أختي الغالية، ومبروك نجاح ساحق في رياض العز".

— A7lam #فريق_احلام ???????????????? (@AhlamAlShamsi)
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