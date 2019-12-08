تراند اليوم : محكمة مصرية تصدر قرارًا بشأن الراقصة "جوهرة" بطلة الفيديوهات الإباحية

قررت محكمة مصرية إخلاء سبيل الراقصة "جوهرة"، بعد أيام من تداول مقاطع فيديو إباحية لها مع شاب مصري يدعى "خالد أحمد" على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأجلت محكمة جنوب الجيزة إلى 28 ديسمبر الجاري، محاكمة "جوهرة" التي سبق ضبطها في العام الماضي، بتهمة التحريض على الفسق.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي شهدت مؤخرًا تداول مقاطع فيديو للراقصة الروسية مع شاب مصري، قال عبر حسابه على تطبيق "إنستجرام"، إن الفيديوهات لهما بالفعل، وإنهما متزوجان منذ فترة، ولكن بعيدًا عن الإعلام.

وأشار إلى أنه لم يقم بأي فعل مشين، وإن الفيديوهات التي تم تداولها كان هدفها توثيق علاقتهما الزوجية ولكن للأسف تم تسريبها بعد قيام أحد الأصدقاء بسرقتها.

وظهرت "جوهرة" للمرة الأولى منذ تداول مقاطع الفيديو الإباحية في مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من البرنامج التليفزيوني "الأجرة وراء"، طالبة من جمهورها إبداء الرأي حوله.

وخلال البرنامج الذي تقوم فكرته على استضافة أحد النجوم داخل سيارة ملاكي، ويتخلله فقرات من الرقص على الأغاني المتنوعة تصف الراقصة نفسها بالقول: "أنا صاروخ.. أنا صاروخ"، وهو تعبير شعبي متداول يستخدم في وصف الفتاة الحسناء.