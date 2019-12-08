تراند اليوم : نجمة شهيرة تكشف أسرار مغامراتها الجنسية: "الحجم ليس مهمًا"

كشفت كاتي برايس، عارضة الأزياء، ونجمة تليفزيون الواقع، المزيد من الأسرار حول حياتها الشخصية، بما فيها علاقاتها الجنسية، إلى حد قولها إنها مارست الجنس أمام أصدقائها.

برايس، البالغة من العمر 41 عامًا أجابت في أحدث مقطع فيديو "يوتيوب" على الأسئلة الجريئة لمتابعيها حول حياتها الشخصية، ومن بينها سؤال: "هل الحجم مهم؟"، لتجيب: "الحجم لا يهم، لأنني أعتقد أن الأهم هي الكيمياء".

وقالت: "أغرب مكان مارست فيه الجنس على الإطلاق... ذات مرة ، كنت في غرفتي في السينما وكان هناك الكثير منا. وكنت أنا وشريكي في ذلك الوقت تحت الغطاء لممارسة الجنس ببطء، رغم معرفة أن الجميع كانوا متواجدون في الغرفة، كأنهم يشاهدون التليفزيون".

وكشفت أنها مارست الجنس الجماعي، قائلة: "عندما كنت أقود سيارتي إلى مكان يُطلق عليه اسم Devil's Dyke بالقرب من المكان الذي أعيش فيه، خرجنا جميعًا من السيارة، ومارسنا الجنس".

غير أن النجمة التي أعلنت إفلاسها مؤخًرا لا تبدي ثقة تجاه الأشخاص بسهولة: "أجد صعوبة في الوثوق بأي شخص، أولاً لا أعرف ما إذا كان يريدني مقابل المال، وثانيًا لا أعرف ما إذا كان يريدني الشهرة وهو ما يريده عادة"."

