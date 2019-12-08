تراند اليوم : أول ظهور تليفزيوني لـ "صابرين" بعد خلع الحجاب



بعد أن فاجأت جمهورها مؤخرًا بإطلالة مُفاجئة بظهورها من غير حجاب للمرة الأولى منذ ارتدائه قبل سنوات، ستطل الممثلة "صابرين" على المشاهدين في مقابلة تليفزيونية.

ونشرت الإعلامية بوسي شلبي، عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام" صورة لصابرين، في أول ظهر من غير حجاب، معلقة عليها: "انتظرونا في لقاء خاص مع صابرين".

ومن المتوقع أن تتطرق "صابرين" في المقابلة المرتقبة عن قرارها بخلع الحجاب الذي أثار جدلاً واسعًا، وكان سببًا في شن هجوم لاذع ضدها.

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وظهرت "صابرين": في صورة نشرتها على إنستجرام واعتمدت لونًا أشقر لشعرها، وذلك بعد دفاعها المتكرّر في العديد من المناسبات عن طريقة وضعها بالحجاب.

وفي حين واجهت حملة هجوم واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي على قرارها بخلع الحجاب، انهالت رسائل على الممثلة المصرية من زميلاتها الفنانات في مواجهة الهجوم الذي تعرضت له.





