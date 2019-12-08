بالفيديو: هكذا ردت أحلام على سؤال صريح عن عدد الخواتم والمجوهرات التي تمتلكها

أشعل الحديث عن مجوهرات أحلام مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كشفت النجمة الإماراتية عن مصممي أحدث القطع الفاخرة التي ظهرت بها في آخر حلقات برنامج “ذا فويس”.

وقالت أحلام في حديثها لبرنامج Trending على قناة MBC إنها انتقائية بطبعها فيما يتعلق باختيار مجوهراتها وتنسيقها مع إطلالاتها العلنية، حيث كشفت أنها ظهرت في أحدث حلقات “ذا فويس” بسبع خواتم مستوردة من فرنسا بطلب خاص تم إعداده من أجلها ووفقاً لمقاسات أصابعها.

واعترفت أحلام أنها تمتلك عدداً لا حصر له من الخواتم لدرجة أنها لا تعرف عددها، كما أعلنت أنها تبحث عن كل جديد في عالم المجوهرات، موضحة أن ماركة Messika Paris باتت هي المفضلة لها مؤخراً.

أحلام تنشغل خلال هذه الساعات بالاستعداد لحفلها المقرر إقامته الليلة في دار الأوبرا العمانية، كما ستحيي حفلاً آخر غداً الجمعة، علماً بأنها تجهز لطرح ألبوم غنائي جديد في الأسبوع الأخير من شهر يناير 2020، كاشفة أنه سيتضمن أغنية باللهجة المصرية لأول مرة .