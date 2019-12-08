الجمعة.. أمسية شعرية لـ مروان صبحي في ساقية الصاوي

يحيي الشاعر مروان صبحى، أمسية شعرية غنائية يوم الجمعة المقبل 13 من ديسمبر على مسرح قاعة النهر بساقية الصاوى فى تمام السابعة مساءً.
يذكر أن مروان صبحى شاعر عامية وفصحى حاصل على المركز الأول فى الشعر بجامعة عين شمس على مدار سنتين متتاليتين والسنة الثالثة كان عضوًا فىلجنة التحكيم لنفس المسابقة. مَثّل جامعة عين شمس فى العديد من المسابقات، ولعل أهمها أسبوع شباب الجامعات أمام 20 محافظة على مستوى الجمهورية، ومثّل جمهورية مصر العربية أمام 13 دولة أجنبية.
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