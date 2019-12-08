بشرى تهنئ عمرو منسي على نجاح شركته

هنأت الفنانة بشرى، صديقها عمرو منسي المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي الدولي على النجاح الذي حققته شركته.

وقامت بشرى بنشر صورة تجمعها بعمرو المنسي وعدد من نجوم الفن من بينهم ليلي علوي، خالد الصاوي على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستجرام.

علقت بشري على الصورة معبرة عن سعادتها للنجاح

الذي حققه عمرو المنسي وشركته في عام 2019 ومتمنيه له مزيد من النجاحات في الأعوام القادمة، كذلك أثنت بشرى على موقع الشركة المتميز وهو في " بيراميدز هيلز "، قام عمرو المنسي بالرد عليها وشكرها على كلماتها وأمنياتها.

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يشار أن كل من الفنانة بشرى وعمرو المنسي يعملان سويًا في مهرجان الجونة السينمائي الدولي فعمرو المنسي هو المدير التنفيذي للمهرجان أما بشرى فهي مديرة العمليات بالمهرجان.

الجدير بالذكر إن أحدث ما قدمته بشري في الدراما التلفزيونية كان مشاركتها في مسلسل " عوالم خفية " للزعيم عادل إمام، كما ضم المسلسل عدد من النجوم الشابة من بينهم طارق صبري، هبة مجدي وغيرهم من النجوم الشباب.