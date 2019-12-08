شاهد.. ياسمين الخطيب من كواليس 2 طلعت حرب

نشرت الإعلامية والفنانة الشابة ياسمين الخطيب، صورة تجمعها والفنان أحمد وفيق، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حيث ظهرت ياسمين الخطيب مرتديه فستان فرح، بينما ارتدى أحمد وفيق بدلة العريس.
علقت ياسمين الخطيب على الصورة قائلة "فاتن وعلى كواليس تصوير "2 طلعت حرب"، تفاعل الجمهور مع الصورةفلقد حصلت على أكثر من عشرة آلاف إعجاب والكثير من التعليقات من الجمهور والفنانين، من بينهم الفنانة نسرين أمين.
يشار إلى أن فيلم "2 طلعت حرب" بدأ تصويره منذ منتصف شهر نوفمبر الماضي، بطولة الفنان حسين فهمي، سمير صبري، دلالعبدالعزيز، محمود قابيل، عبير صبري، وعدد من النجوم الشابة من بينهم شيري عادل، منة فضالي، أحمد مجدي وبالطبع أحمد وفيق وياسمين الخطيب، الفيلم إخراج مجدي أحمد على.
جدير بالذكر أن ياسمين الخطيب إعلامية وكاتبة، شاركت الإعلامي تامر أمين تقديم برنامج "من الآخر"، كذلك كتبت عددًا من الكتب التي أثارت الجدل، وبالأخص كتاب "ولاد المرة"، الذي أثار اسمه ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
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