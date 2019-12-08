ندي بهجت تشعل نار الغيرة بين زوجها وخطيبها في عيد جواز

تشارك الفنانة ندي بهجت في فيلم "عيد جواز" والذي يعرض بدور العرض السينمائي في عام 2020 . كشفت ندي بأنها خاضت مرحله التصوير منذ عدة أيام بأحد اللوكيشنات المتفرقة فمنها منطقة المنصورية وأكتوبر وغيرها.

أكدت ندي بأنها تجسد شخصية تدعي "مايا" متزوجة من الفنان عمر

خورشيد ولكنها كانت مخطوبة للفنان محمد سليمان من قبل وتمر بأكثر من أزمة نفسية تحاول التغلب عليها مع طبيعة الحياة وغيرها .

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أضافت:"أن يحدث عدة صراعات بين زوجها وخطيبها السابق وغيرها من الأحداث الذي سترونها

أثناء المشاهدة. أشارت ندي بأن تدور أحداث فيلم "عيد جواز" في إطار رومانسي واجتماعي وساسبنس.

يذكر أن الفنانة ندي بهجت عرضت فيلمها السينمائى "استدعاء ولي عمرو" خلال أيام بدور العرض السينمائي والذي يتضمن نخبة من النجوم منهم حورية فرغلي، محمد لطفي، سماح أنور، ندي بهجت، صبري فواز، مي كساب، سيناريو وحوار محمد سمير مبروك وإخراج أحمد البدري .