تشارك الفنانة ندي بهجت في فيلم "عيد جواز" والذي يعرض بدور العرض السينمائي في عام 2020 . كشفت ندي بأنها خاضت مرحله التصوير منذ عدة أيام بأحد اللوكيشنات المتفرقة فمنها منطقة المنصورية وأكتوبر وغيرها.
أكدت ندي بأنها تجسد شخصية تدعي "مايا" متزوجة من الفنان عمرخورشيد ولكنها كانت مخطوبة للفنان محمد سليمان من قبل وتمر بأكثر من أزمة نفسية تحاول التغلب عليها مع طبيعة الحياة وغيرها .
أضافت:"أن يحدث عدة صراعات بين زوجها وخطيبها السابق وغيرها من الأحداث الذي سترونهاأثناء المشاهدة. أشارت ندي بأن تدور أحداث فيلم "عيد جواز" في إطار رومانسي واجتماعي وساسبنس.
يذكر أن الفنانة ندي بهجت عرضت فيلمها السينمائى "استدعاء ولي عمرو" خلال أيام بدور العرض السينمائي والذي يتضمن نخبة من النجوم منهم حورية فرغلي، محمد لطفي، سماح أنور، ندي بهجت، صبري فواز، مي كساب، سيناريو وحوار محمد سمير مبروك وإخراج أحمد البدري .
كانت هذه تفاصيل خبر ندي بهجت تشعل نار الغيرة بين زوجها وخطيبها في عيد جواز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.