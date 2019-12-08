شاهد.. نيللي كريم بصحبة عدد من النجوم

نشرت الفنانة نيللي كريم، صورة جديدة لها بصحبة عدد من النجوم من بينهم يسرا، دينا الشربيني، أحمد داوود، إنجي المقدم، السيناريست تامر حبيب، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. علقت نيللي كريم على الصورة شاكرة عمرو المنسي المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي على هذه المقابلة، أضافت نيللي أنها لم تجد أي صورة تجمعه بهم. Advertisements الجدير بالذكر أن أحدث ما قدمته نيللي كريم كان مسلسل اختفاء والذي عرض في موسم رمضان 2018، المسلسل من بطولة عدد من النجوم من بينهم هشام سليم، محمد ممدوح، بسمة وتدور أحداثه داخل إطار تشويقي، المسلسل من تأليف أيمن مدحت ومن إخراج أحمد مدحت. قدمته نيللي كريم كان مسلسل اختفاء والذي عرض في موسم رمضان 2018، المسلسل من بطولة عدد من النجوم من بينهم هشام سليم، محمد ممدوح، بسمة وتدور أحداثه داخل إطار تشويقي، المسلسل من تأليف أيمن مدحت ومن إخراج أحمد مدحت.

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