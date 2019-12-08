روزالين البية للوفد: سعيدة بالدورة 41 لمهرجان القاهرة وبفيلم احكيلي

عبرت الفنانة الشابة روزالين البية عن مدى سعادتها بالدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كذلك الدورة الأربعين للمهرجان، فهناك جهد مبذول في المهرجان منذ الدورة الماضية وهذا أمر واضح في عدد الأفلام المشاركة كذلك الندوات التي أقيمت على هامش المهرجان. أوضحت روزالين أنها سعيدة بمشاهدة فيلم " أحكيلي " لماريان خوري فهي لا تقوم بصناعة الكثير من الإفلام على الرغم من تاريخها السينمائي ومساهمتها في دعم صناع الأفلام الشباب. فهي لا تقوم بصناعة الكثير من الإفلام على الرغم من تاريخها السينمائي ومساهمتها في دعم صناع الأفلام الشباب. Advertisements يشار أن روزالين البية شاركت في الدورة الماضية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عبر كونها الوجه الإعلامي لأيام القاهرة لصناعة السينما والتى بدأ تفعيلها منذ الدورة الأربعين للمهرجان وتهدف لربط صناع الأفلام الشباب بكبار المخرجين والمنتجين عن طريق ندوات يحاضر فيها كبار صناع الأفلام. تفعيلها منذ الدورة الأربعين للمهرجان وتهدف لربط صناع الأفلام الشباب بكبار المخرجين والمنتجين عن طريق ندوات يحاضر فيها كبار صناع الأفلام. الجدير بالذكر إن روزالين البية قد شاركت في مسلسل " قابيل" والذي عرض في موسم رمضان الماضي وكان من بطولة محمد ممدوح، محمد فراج، أمينة خليل وغيرهم من النجوم، المسلسل من تأليف أشرف نصر، كريم يوسف، محمد عز الدين، مصطفى صقر أما الإخراج فهو لكريم الشناوي

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