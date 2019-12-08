محمد جمعة يكشف لـ الوفد عن مشاريعه القادمة

كشف الفنان الشاب محمد جمعة عن مشاريعه القادمة في السينما والتلفزيون، فقد أوضح أن هناك ثلاثة أفلام يشارك فيهم وهم "بنات ثانوي"، "موسي" وفيلم "حضور وانصراف" ومن المفترض أن يتم عرض الثلاثة أفلام قريبًا.
أضاف محمد جمعة قائلًا: "أنه لم يتعاقد حتى الآن على مسلسل جديد ولكن هناك اتفاق مبدأي على مسلسل من المفترضأن يعرض في موسم رمضان القادم ولكن مازال لم يتم الاتفاق حتى الآن".
يشار أن محمد جمعة سوف يسافر إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في موسم الرياض الترفيهي بمسرحية "علاء الدين" والتى يشارك فيها مع عدد من النجوم في المسرحية من بطولة أحمدعز، تارا عماد، محمد ثروت وغيرهم من النجوم، أما الإخراج فهو لمجدي الهواري.
الجدير بالذكر أن محمد جمعة قدم عددًا من الأعمال الفنية سواءً للسينما أو الدراما فكان أحدث أعماله للسينما هو مشاركته في فيلم الممر وهو من بطولة أحمد عز، إياد نصار، هند صبري وغيرهم من النجوم، أما أحدث أعماله للتلفزيون فهي مشاركته في مسلسل "شبر ميه" وهو من بطولة أحمد السعدني، نجلاء بدر ومن إخراج طارق رفعت.
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