فن ومشاهير

محمد جمعة يكشف لـ الوفد عن مشاريعه القادمة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كشف الفنان الشاب محمد جمعة عن مشاريعه القادمة في السينما والتلفزيون، فقد أوضح أن هناك ثلاثة أفلام يشارك فيهم وهم "بنات ثانوي"، "موسي" وفيلم "حضور وانصراف" ومن المفترض أن يتم عرض الثلاثة أفلام قريبًا. 

 

أضاف محمد جمعة قائلًا: "أنه لم يتعاقد حتى الآن على مسلسل جديد ولكن هناك اتفاق مبدأي على مسلسل من المفترض

أن يعرض في موسم رمضان القادم ولكن مازال لم يتم الاتفاق حتى الآن".

 

Advertisements

يشار أن محمد جمعة سوف يسافر إلى المملكة العربية للمشاركة في موسم الرياض الترفيهي بمسرحية "علاء الدين" والتى يشارك فيها مع عدد من النجوم في المسرحية من بطولة أحمد

عز، تارا عماد، محمد ثروت وغيرهم من النجوم، أما الإخراج فهو لمجدي الهواري. 

 

الجدير بالذكر أن محمد جمعة قدم عددًا من الأعمال الفنية سواءً للسينما أو الدراما فكان أحدث أعماله للسينما هو مشاركته في فيلم الممر وهو من بطولة أحمد عز، إياد نصار، هند صبري وغيرهم من النجوم، أما أحدث أعماله للتلفزيون فهي مشاركته في مسلسل "شبر ميه" وهو من بطولة أحمد السعدني، نجلاء بدر ومن إخراج طارق رفعت.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد جمعة يكشف لـ الوفد عن مشاريعه القادمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا