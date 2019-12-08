محمد جمعة: أشرف عبد الباقي أعاد الجمهور للمسرح

عبر الفنان الشاب محمد جمعة، عن رأيه في مسرح مصر والفنان أشرف عبد الباقي، حيث أوضح إن الفضل يرجع للفنان أشرف عبد الباقي في إعادة الجمهور للمسرح مرة أخرى وبناءً على عودة الجمهور للذهاب للمسرح فهناك عدد كبير من المشكلات قد تم حلها لذلك فمن وجه نظره إن المسرح

أصبح لا يعاني من مشكلات في الفترة الحالية.

يشار أن محمد جمعة يشارك في مسرحية " علاء الدين " والتى مقرر عرضها قريبًا ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي بالمملكة العربية السعودية، المسرحية من بطولة أحمد عز، تارا عماد، محمد

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ثروت وغيرهم من النجوم أما الإخراج فهو لمجدي الهواري.

الجدير بالذكر إن أحدث ما قدمه الفنان محمد جمعة هو مشاركته في مسلسل " شبر مية " والذي يعرض حاليًا، المسلسل ينتمى للدراما الاجتماعية الكوميدية وهو من بطولة أحمد السعدني، نجلاء بدر، ندا موسي، محمد على رزق، ثراء جبيل، مراد مكرم وغيرهم من النجوم الشباب، المسلسل من تأليف شريف بدر الدين ومن إخراج طارق رفعت.