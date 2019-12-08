تراند اليوم : أول ظهور للوجه الملائكي “نيللي كريم ” بعد إجرائها عملية بالوجه -صورة

نشرت الفنانة بشرى صورة تجمعها بالفنانة نيللي كريم في أول ظهور لها بعد خضوعها لعملية جراحية، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهرت نيللي كريم خلال حضورها إحدى الحفلات الخاصة التي تجمعها مع عدد من أصدقائها في الوسط الفني.

كانت كشفت الفنانة نيللي كريم لوكالة “سبوتنيك” الروسية عن تفاصيل العملية الجراحية التي خضعت لها قبل يومين، إذ قالت إنها أجرت استئصالًا لورم حميد في الوجه، منذ 12 يوما.

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وبعد دقائق، بعثت نيللي كريم رسالة طمأنة لجمهورها عبر حسابها الرسمي على تويتر، قائلة: «احب اطمئن كل أصدقائي و جمهوري أنا الحمد الله بقيت كويسة .. عاوزة أشكر ربنا أولا وأشكركم من كل قلبي علي سؤالكم و أمنيتكم للشفاء .. ربنا ما يحرمني منكم».

يأتي ذلك بعدما سافرت نيللي كريم، منذ عدة أيام إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل إجراء عملية جراحية داخل أحد المستشفيات المتخصصة في العين والأذن.

وكشفت نيللي كريم، عن اسم المستشفى الذي دخلته ويدعى “ماساتشوستس للعيون والأذن” بجامعة هارفارد الأمريكية.