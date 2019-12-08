امل حجازي تتهم رجل دين بتشويه الاسلام: “ليس كل شيخ شيخ”

كتب امير فتحي في الأحد 8 ديسمبر 2019 12:56 مساءً - هاجمت الفنانة اللبنانية امل حجازي بعض رجال الدين واتهمتهم بتشويه صورة الدين الاسلامي عبر بعض التفاسير للايات القرانية.

وكتبت امل حجازي في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “بعض رجال الدين يشوهون الدين الاسلامي بشكل كبير ويفسرون القرآن كما تهوى انفسهم”.

واضافت امل حجازي: “ليس كل شيخ شيخ !!نحن فعلا بحاجة الى رجال دين يظهرون الاسلام على حقيقته الراقية ارجوكم إعقلوا القرآن او اجلسوا في بيوتكم المنابر ليست لعبة”.

وكانت امل حجازي قد اكدت، في تغريدة سابقة، ان الدين الاسلامي دين الاخلاق اولا وقالت: “قرار ارتداء الحجاب او خلعه هذا شيئ بين العبد وربّه لماذا لا تفقهون القرآن الكريم بالآية الكريمة لا إكراه في الدين هل انتم بهذا الهجوم على من تخلع الحجاب تظهرون الدين الاسلامي بشكله الصحيح؟الدين الاسلامي دين الاخلاق اولا وآخرا! يجب ان يكون حجابنا من الداخل قبل الخارج”.

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