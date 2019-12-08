بعد إعتذارها عن ثلاث حفلات.. مادونا تثير قلق جمهورها بصور من المستشفى.. شاهد

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

بعد أن اعتذرت النجمة والمطربة الأمريكية الشهيرة مادونا عن ثلاث حفلات كان المفترض أن تقام في بوسطن ضمن جولتها “Madam X” بسبب شعورها بآلام مبرحة ومازالت النجمة تتلقى العلاج.

نشرت مادونا فيديو لمتابعيها على إنستجرام البالغ عددهم 14.6 مليون وهي تتلقى جلسات إعادة التأهيل من أجل أداء لائق مرة أخرى، وذلك بحسب جريدة الديلي ميل البريطانية، وأظهر شريط الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي أن ابنتيها بالتبني ستيلي وإستير، كانتا معها أثناء خضوعها لما يعرف بـ”العلاج بالدم الذاتي”.

مغنية البوب البالغة من العمر 61 عامًا كتب في تعليق قائلة : حقن الدم.. الفيتامينات عبر الأوردة.. العلاج التبتي.. الغناء والتأمل، شعرت بأنني مذهلة بعد ذلك!.

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وظهرت النجمة العالمية مادونا في اللقطات وهي مستلقية على طاولة للتدليك مغطاة بملاءة بيضاء والمحاليل عبر الوريد، ويقوم جان ميشيل إيتي، طبيب العظام المتخصص في الطب الصيني التقليدي، بتدليك قدميها، وتقوم الطبيبة ماتيا بتمتمة الأصوات الغريبة باستخدام الأطباق التبتية المختلفة.

ويبدو لاحقًا أنه يتم علاج مادونا بالعلاج بالأوزون، وهو شكل من أشكال العلاج بالطب البديل الذي يهدف إلى زيادة كمية الأكسجين في الجسم عن طريق إدخال الأوزون، وبمجرد خلط الغاز مع الدم، يتم إعادة ضخ الدم في الجسم مرة أخرى.

مادونا قالت عند رؤية الدم المسحوب منها : هذا كثير، يبدو وكأنه كوب كبير من عصير البنجر، وقالت ماتيا إن لديهم خمسة لترات من دم مادونا، لتعلق النجمة قائلة: لكنني تلقيت علاجًا واحدًا فقط.