أسما شريف منير تتذكر هيثم أحمد زكي بدعاء

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعد مرور ما يقرب من شهر على وفاة الفنان هيثم أحمد زكي، قامت الإعلامية أسما شريف منير بنشر صورة له، متمنية عدم نسيانه.

أسما أرفقت الصورة، التي نشرتها على خاصية “ستوري”، بتعليق قالت فيه: “تخيلوا فات شهر، الدنيا تلاهي والناس بتنسى، بس أنا نفسي إننا نفضل فاكرينه وندعيله لأنه بجد كان طيب أوي ويستاهل كل خير حتى بعد وفاته”.

الإعلامية المصرية أضافت: “اللهم ارحمه تحت الأرض، واستره يوم العرض ولا تخزه يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم”.

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يذكر أن هيثم أحمد زكي توفى في نوفمبر 2019 بعدما تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكى بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، وتبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئى أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.

وكانت الفنانة المصرية ناهد السباعي قد أعلنت مؤخرا، من خلال حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، بناء مسجد كصدقة جارية لصديقها الفنان الراحل هيثم أحمد زكي.