ثعبان سميرة سعيد يخطف الأنظار في The Voice.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خطفت الفنانة المغربية سميرة سعيد الأنظار بإطلالة مميزة، في حلقة الربع نهائيات من برنامج The Voice.

الفنانة المغربية تألقت بفستان قصير باللون الكحلي، وزين على أحد الأكمام برسمة ثعبان ممتد للصدر بخامة فضية، مع فتحة على الكتف، وهو من توقيع المصمم ديفيد كوما، ومن تنسيق الإستايلست اللبناني سيدريك حداد.

سميرة أكملت إطلالتها بمكياج ثقيل، ومجوهرات رقيقة، وتألقت بتسريحة الشعر المموج، والذي جمعته للخلف في ذيل حصان، وأسدلت غرة على جانبي وجهها.

وكان قد تنافس فريق سميرة سعيد المكون من سندي لطيِ، وماهر سامي، ورضوان الأسمر، في الحلقة الرابعة من العروض النهائية من برنامج “The voice”.

Advertisements

وقدمت المتسابقة اللبنانية سندي لطي، أغنية “كدابين” للمطربة شيرين عبدالوهاب، وعلقت سميرة :”يوم بعد يوم سندي بتثبت كل مرة إنها مطربة، وصوتها حساس، رغم صغر سنها”.

كما قدم المتسابق السوداني ماهر سامي، أغنية “الرامبو” للمطرب السوداني سيد خليفة، علقت سميرة: “أثرتني بغناءك وخفة دمك، واكلت المسرح، ومن أطيب المطربين اللي قابلتهم”.

وغني المتسابق المغربي رضوان الأسمر أغنية “أحبك” للفنان الإماراتي حسين الجسمي، وعلقت الفنانة المغربية: “بحبك ليوم الدين، صوتك صوت رائع، من أحلى الأصوات، في كل مرة تغني بتعطي درس في الغناء”.

واختارت الفنانة سميرة سعيد المتسابقة اللبنانية سندي لطي، والمتسابق المغربي رضوان الأسمر، ليتأهلا للمرحلة قبل النهائية من البرنامج، بينما استبعدت ماهر سامي من السودان.