نجل أحلام يفاجئها على المسرح.. ويحرجها بهذا التعليق.. شاهد

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
فوجئت الفنانة الإماراتية أحلام، أثناء إحيائها حفل غنائي كبير في عمان على مسرح دار الأوبرا السلطانية في مسقط، بدخول ابنها “فاهد” المفاجئ على المسرح.
نجل الفنانة الإماراتية فاجئها بوجوده على المسرح بعد انتهائها من وصلتها الغنائية، فقامت أحلام باحتضانه وتقبيله، وسط تصفيق حار من الحضور.
كما ظهر مقطع فيديو آخر، جمع أحلام بنجلها على هامش الحفل، ظهرت فيه الفنانة وهي تتناول الحلوى العمانية وتبدي إعجابها الشديد بها، مؤكدة أنها سوف تشتري منها قبل مغادرتها البلد.
نجل أحلام تدخل في حديثها ليبدي استياءه من والدته، وذلك بسبب “الوحمة” الموجودة لديه، كاشفاً أمام الجميع أن والدته توحمت على الحلوى العمانية أثناء حملها فيه.
فاهد قال: “أنا فيني وحمة انتي متوحمة فيني بحلوى عمانية”، ثم سألها أمام الجميع عن سبب عدم تناولها لهذه الحلوى قبل حملها فيه قائلاً: “ليش حرام عليكي”، وهنا ضج المكان بضحك الحضور وردت أحلام على ابنها وهي تضحك، قائلة: “فضحتني”.
يذكر أن الفنانة الإماراتية أحلام متزوجة من بطل الراليات القطري مبارك الهاجري، ولديها منه ثلاثة أيناء: “فاهد، وفاطمة، ولولوة”.
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