ألين وطفة تكشف جنس مولودها الأول.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شعور لا يوصف تعيشه الإعلامية اللبنانية الين وطفة التي تستعد لاستقبال مولودها الأول خلال أسابيع قليلة مقبلة، متمنية أن تشعر كل امرأة بهذا الاحساس الرائع.

ألين كشفت عن جنس مولودها الأول قائلة: «أنتظر مولودة ابنة، وأنا سعيدة جداً بها. طبعاً لو كنتُ انتظر مولوداً ذكراً لكنت سعيدة أيضاً. لكنني والحقّ، يقال، لطالما تمنّيت أن تكون لي ابنة، لأن البنت حنونة على أهلها وصديقة لأمّها، وقد تحقّق حلمي هذا، بفضل الله سبحانه».

المذيعة اللبنانية أكدت أنها حتى الآن لم تتفق مع زوجها خالد المولى على اسم مولودتهما المنتظرة، في الوقت الذي شددت فيه على أنه سيكون عربياً وليس أجنبياً.

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خالد لديه طفلين من زواج سابق، وعن علاقة إلين بهما قالت-في حوارها لمجلة لها: «علاقتي بطفليّ زوجي أكثر من رائعة، أحبهما من كلّ قلبي وأحترمهما. هما جميلان قلباً وقالباً، يتمتّعان بأخلاق جميلة، ومتربيان تربية جيّدة على الأصول».

أهم الصفات التي تتمنى ألين أن ترثها عنها مولودتها كشفتها بقولها: «أحبّ أن تكون ابنتي فتاة مهذّبة دافئة اللسان واثقة بنفسها. نحن في عصر تسيطر عليه النميمة والغيرة، ولا أريد لابنتي أن تتأثر بمن وما حولها، وتكون لها الثقة بنفسها. أريد لابنتي أن تكون جميلة وأنيقة، وذكيّة وعقلانية ومثقفة في الوقت نفسه».

يذكر أن الإعلامية اللبنانية ألين وطفة احتفلت بزفافها إلى رجل الأعمال خالد المولى، في شهر يوليو 2018، وذلك بعد قصة حب جمعتهما.