فارس كرم يحتفل بالأعياد المجيدة بين السويد والأردن

متابعة بتجــــــــــرد: بعد سلسلة من الحفلات الناجحة في المكسيك، كندا وأستراليا، يحيي النجم اللبناني فارس كرم حفلين غنائيين بين السويد والأردن بمناسبة الأعياد المجيدة.

ومن المقرر أن يلتقي “كرم”، محبّيه في السويد مساء 25 كانون الأوّل/ديسمبر في الكولوسيوم، حيث سيحتفل معهم بعيد الميلاد المجيد. كما ويحيي فارس كرم ليلة رأس السنة بفندق الشيراتون في العاصمة الأردنية عمان مساء 31 الشهر عينه.

وسيقدّم فارس خلال الحفلين باقة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة وصولاً إلى أغاني ألبوم “44:36” الذي طرحه في العام الماضي.

على صعيد آخر، يواصل فارس كرم العمل على مجموعة من الأغاني الجديدة التي سيصدرها قريبًا، على أن يكشف عن تفاصيلها في وقت لاحق.