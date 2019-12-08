سوزان نجم الدين تتعرض للسرقة في مطار القاهرة الدولي!

متابعة بتجـــــــــرد: فاجأت الممثلة السورية سوزان نجم الدين جمهورها بخبر تعرضها للسرقة في مطار القاهرة الدولي.

ونشرت “نجم الدين” عبر حسابها على “إنستجرام” مقطع فيديو روت فيه ما حصل معها، مشيرة الى ان الشرطة المصرية أعادت لها كل المسروقات.

وقالت في الفيديو إنها المرة الأولى التي لا تحمل “الهاندباغ” الصغيرة معها على المطار، ما جعلها تضع متعلقاتها الثقيلة من مجوهرات وماس ونقود وحاسوب في الحقيبة الكبيرة التي بحوزتها، لكن تصادف سرقتها مع الأغراض.