مايا دياب تُعلن عن مفاجأة سارة لجمهورها.. وهذه التفاصيل

متابعة بتجـــــــــرد: أطلّت النجمة اللبنانية مايا دياب على الجمهور، من كواليس العرض الأخير لمسرحيتها “لوكاندة الأوباش” في “موسم الرياض” بالمملكة العربية السعودية، وأعلنت عن مفاجأة سارة لمحبّيها.
وفي التفاصيل، نشرت مايا فيديوهات عبر خاصية “الستوري” على “إنستجرام” وقالت أن المسرحية ستعود بعروض جديدة في السعودية دون أن تكشف عن أي تفاصيل أخرى.
وشهدت عروض المسرحية ضمن فعاليات “موسم الرياض”، إقبالًا كبيرًا من الجمهور، وحملت جميعها لافتة “كاملة العدد”.
مسرحية “لوكاندة الأوباش” من تأليف محمد عز واحمد فوزي، وإخراج اشرف زكي وألحان حسن إش إش.
تجدر الإشارة إلى أن مايا دياب طرحت خلال الساعات الماضية، أغنية جديدة تحمل اسم “ربع ساعة” من كلمات أحمد الشريف، ألحان عصام كاريما وتوزيع أنور عمر.
وخصّصت مايا دياب للأغنية كليب مميّز استخدمت فيه المخرجة كريستال يونس تقنية “الجرافيك” بفكرة مميّزة نالت استجان الجمهور فور إطلاق العمل.
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