كندة علوش: “عم فكر ارجع قص شعري.. مين بيشجعني؟”

متابعة بتجــــــــــرد: إستشارت الممثلة السورية كندة علوش جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي في ما إذا كانوا يفضّلون أن تقصّ شعرها قصيراً من جديد أو أن تبقيه طويلاً مثلما هو عليه راهناً.

ونشرت صورة عبر “إنستجرام” تعود إلى العام 2017 حين كان شعرها قصيراً. وعلّقت عليها بالقول: “عم فكر ارجع قص شعري مين بيشجعني على هالخطوة ومين مع الطويل؟؟”.

وتلقّت علوش آراء متابعيها ومنهم نجمات صديقات لها كالممثلة المصرية منى زكي التي كتبت: “أنتِ تبدين جميلة في الحالتين”. وأثنى معظم متابعيها على أن الشعر الطويل والقصير معاً يليقان بها.

على صعيد آخر، كانت كندة علوش قد كشفت مؤخراً في تصريحات لها أن غيابها لفترة عامين عن المشاركة في أي عمل تمثيلي، جاء بناء على قرار منها بعد الحمل وإنجابها ابنتها حياة.